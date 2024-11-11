حفيد أم كلثوم يكشف حقيقة زواجها مرتين

كشف عدلى سمير خالد حفيد كوكب الشرق أم كلثوم حقيقة زواجها مرتين، الأولى من الطبيب حسن الحفناوي طبيبها الخاص، والمرة الثانية من أحد الموسيقيين.

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو:" جدتى أم كلثوم تزوجت مرة واحدة فقط من طبيبها الخاص حسن الحفناوي، وكان زواجها منه ليس من أجل الزواج أو الحب، بل ليكون طبيبًا خاص بها، ومقيم معها في نفس المنزل".

زواج أم كلثوم

وأكد أنها لم تتزوج مرة ثانية من أحد الموسيقيين كما ردد البعض، مشيرًا إلى أن أم كلثوم كان لها مغرمين كثر، ولكنها لم تفكر في الزواج نهائيًا، وكانت تهتم فقط بعملها.

وفي نفس السياق كان قد أكد حفيد أم كلثوم، أنهم لا يعرفون شيئا عن فيلم "الست" الذي ستقدمه الفنانة منى زكي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التواصل معهم للموافقة على العمل، أو الحصول على معلومات تخص "أم كلثوم".

وقال: “لابد أن يحترم القائمون على العمل أن هناك أسرة لأم كلثوم، ويحصلون على موافقتهم على تقديم فيلم يخصها، ويقومون بتوثيق المعلومات الخاصة بها”.