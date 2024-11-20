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ثقافة وفنون

تصل لـ 24 ألف جنيه، تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين بالكويت

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

تحيي الفنانة شيرين عبدالوهاب أحد الحفلات الغنائية نهاية نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل قريبًا، ويقام حفل شيرين بجانب فعالية "رود راش" السنوية التي تعود بدورتها الـ 13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT).



أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت

وتشمل أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت  8 فئات  كالتالي: 

- VIP: بسعر 150 دينار كويتي، أي ما يعادل 24 ألف جنيه مصري.

- Royal: بسعر 100 دينار كويتي، أي ما يعادل 16 ألف جنيه مصري.

- Diamond Platnum: بسعر 80 دينار كويتي، أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري.

- Platnum: بسعر 65 دينار كويتي، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري.

- Gold: بسعر 50 دينار كويتي، أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري.

- Gold B: بسعر 35 دينار كويتي، أي ما يعادل 5 آلاف جنيه مصري.

- Silver: بسعر 30 دينار كويتي، أي ما يعادل 4،800 ألف جنيه مصري.

- Silver B: بسعر 25 دينار كويتي، أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري.


حفل شيرين عبدالوهاب

وكانت قد  كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها عانت الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة سواء الشخصية أو العملية.

وقالت شيرين  في لايف على التيك توك  إنها عانت الفترة الأخيرة قائلة: “مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعلني. أنا شوفت كتير وحش في حياتي، ومركزة دلوقتي في شغلي من وقت ما رجعت، والشغل دلوقتي عندي أهم حاجة”.

 

وأكدت شيرين أنها تتمنى تقديم دور فلاحة أو صعيدية ويكون هناك قصة مختلفة عن مسلسل طريقى الذي قدمته من قبل.

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