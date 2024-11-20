أحمد عز يشيد بمبادرة ساندرا نشأت وقناة مدرستنا "5 seconds"

أشاد الفنان أحمد عز بمبادرة المخرجة ساندرا نشأت بالتعاون مع قناة مدرستنا " 5 seconds".

وقال أحمد عز في تصريحات لقناة مدرستنا:" فخور جدا بأفلام المخرجة ساندرا نشأت مع قناة مدرستنا لأنها تقدم محتوى فني راقيا جدا ويلامس المشاعر بشكل جميل".

واستطرد أحمد عز قائلا:" الأهم أن المبادرة تجمع بين التربية والترفيه، وتزرع قيما ثقافية مهمة في الطلاب".

شاركت قناة مدرستنا في عرض عدد من أفلام في المدرسة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور ساندرا نشأت وأحمد عز.

مشروع "5 seconds" انطلق تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة مدرستنا، وذلك تحت شعار "في المدرسة إنت اللي هتختار".

مشروع "5 seconds" تأليف ورشة عمل فنية بقيادة رفيق مرقص، مدير تصوير أحمد عبد الغزيز، مهندس صوت ومكساج رحيم سامح، المنتج الفني سامح شاهين، مدير إدارة الإنتاج أحمد السيد، إنتاج سكاي مصر.

ويشارك في العروض الطفل سليم نجل المخرجة ساندرا نشأت، الطفلة "تالا" ابنة الفنانة كارول سماحة ورجل الأعمال دكتور وليد مصطفى.

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