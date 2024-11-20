خامس أفلامه في هوليوود، محمد كريم ينتظر عرض The Gunslingers

ينتظر الفنان محمد كريم عرض فيلم The Gunslingers الجديد، وهو خامس بطولة له في هوليوود.

الفيلم يشارك فيه النجوم ستيفن دورف ونيكولاس كيدج وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه بريان سكيبا.



شخصية محمد في فيلم The Gunslingers

يلعب محمد كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماتة عن مدينته وإنقاذ حياته وحياة أصدقائه، ويظهر بطبيعة حادة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

يشارك في بطولة الفيلم ايضًا Heather Graham و‏ Scarlet Stallone وBre Blair وLaurie Love Randall Batinkoff وCooperBarnes وAva Monroe Costasmandylor و jeremy kent jackson.

يعتبر فيلم The Gunslingers، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويًّا في فيلم "A Score To Settle".

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