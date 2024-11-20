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ثقافة وفنون

أخر تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك

السيناريست بشير الديك
السيناريست بشير الديك

يعاني السيناريست بشير الديك من التهاب رئوي حاد، أدى إلى حجزه بالعناية المركزة، لتلقى العلاج، وكان قد نقل لأحد المستشفيات الخاصة، منذ ما يقرب من 3 أيام بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.
 

مرض بشير الديك


وأعلن المؤلف أيمن سلامة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي خبر مرضه، وكتب:"الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما، والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الأتوبيس يرقد في العناية المركزة.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".

 

وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أحد أفلام بشير الديك المرممة، وهو فيلم “سواق الأتوبيس” ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، بسينما فوكس مول مصر 4، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

فيلم "سواق الأتوبيس" تدور أحداثه حول حسن، سائق أتوبيس نهارًا وسائق تاكسي ليلًا، يحاول إنقاذ ورشة والده التي تم تعليقها بسبب الضرائب. يطلب مساعدة شقيقاته، لكن الجشع يعميهم.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

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