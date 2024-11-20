حفيدة أم كلثوم تكشف لفيتو تفاصيل سرقة قلادة ذهبية أهدتها لها جدتها

كشفت السيدة بثينة محمد حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم حقيقة سرقة قلادة من الذهب أهدتها لها جدتها أم كلثوم، حيث قالت: "ابنى كان بيمر بأزمة مالية كبير، واستلفت المبلغ من أحد الأقرباء، وكان 50 ألف جنيه.

وتركت عنده شنطة جدتى وبها بعض أشياء خاصة بي، ومن بينها القلادة الذهبية التي أهدتنى بها جدتى".



سرقة حفيدة أم كلثوم



وتابعت:" بعد فترة ذهبت كى أرد المبلغ الذى أخذته كسلفة من هذا الشخص، ولكنه رفض إعطائي الشنطة وما بها، ومن بينهم القلادة الذهب، وطلب منى 500 الف جنيه كي أحصل عليها، وتفاوضت معه لكنه مصر على نفس المبلغ، ولا أعرف ماذا أفعل معه.







وأضافت بثينه حفيدة ام كلثوم إنها عاشت مع جدتها في منزلها 12 عامًا، وعاصرت معها ذكريات كثيرة، وحصلت منها على أشياء لا تقدر بثمن.





زواج أم كلثوم

وكان قد كشف كشف عدلى سمير خالد حفيد كوكب الشرق أم كلثوم حقيقة زواجها مرتين، الأولى من الطبيب حسن الحفناوي طبيبها الخاص، والمرة الثانية من أحد الموسيقيين.



وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو:" جدتى أم كلثوم تزوجت مرة واحدة فقط من طبيبها الخاص حسن الحفناوي، وكان زواجها منه ليس من أجل الزواج أو الحب، بل ليكون طبيبًا خاصا بها، ومقيما معها في نفس المنزل".

وأكد أنها لم تتزوج مرة ثانية من أحد الموسيقيين كما ردد البعض، مشيرًا إلى أن أم كلثوم كان لها مغرمين كثر، ولكنها لم تفكر في الزواج نهائيًا، وكانت تهتم فقط بعملها.

وفي نفس السياق كان قد أكد حفيد أم كلثوم، أنهم لا يعرفون شيئا عن فيلم "الست" الذي ستقدمه الفنانة منى زكي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التواصل معهم للموافقة على العمل، أو الحصول على معلومات تخص "أم كلثوم".

وقال: “لابد أن يحترم القائمون على العمل أن هناك أسرة لأم كلثوم، ويحصلون على موافقتهم على تقديم فيلم يخصها، ويقومون بتوثيق المعلومات الخاصة بها”.

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