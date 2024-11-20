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رياضة

أهلي 2005 يخسر أمام إنبي 1-0 في كأس مصر للشباب

أهلي 2005
أهلي 2005

خسر فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 خارج ملعبه أمام إنبي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب إنبي، بنصف نهائي كأس مصر للشباب.

جاء هدف إنبي في الدقائق الأولى من المباراة، وأهدر الأهلي عدة فرص لتعديل النتيجة، كما أهدر محمد أحمد "شيبا" ركلة جزاء للأهلي، ليودع الفريق البطولة.

وكان فريق أهلي 2005 تأهل لربع النهائي بعدما حصد المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط من الفوز على حرس الحدود في الجولة الأولى بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي، والفوز في الجولة الثانية على سموحة 1 - 0.
 ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كل من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

أهلي 2008 يفوز على سيراميكا ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

وتأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 لنصف نهائي كأس مصر للناشئين، بعد فوزه على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعدما تعادلا 1 - 1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في ربع نهائي البطولة.

افتتح يوسف علاء التسجيل للأهلي خلال الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن سيراميكا من إدراك التعادل، ليتجه اللقاء لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه.

وسجل للأهلي في ركلات الترجيح كل من عمر أبو غزالة، وعمر كمال، وعمر هشهش، وعمر محمود، وعبد الرحمن رامي "مانو"، ونجح الحارس يوسف صنديد في التصدي للركلة الأخيرة لسيراميكا.

تشكيل أهلي 2008 أمام سيراميكا 

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: حسن شريف - عمر كمال - عمر هشهش - عمر محمود.

الوسط: سيف أحمد - يوسف علاء - عمر أبو غزالة - عبد الرحمن رامي "مانو" - صالح موسى.

الهجوم: عبد الله حاتم.

وشارك يوسف عبد العزيز بدلًا من يوسف علاء، وأحمد كرم بدلًا من صالح موسى، وآدم علاء بدلًا من عبد الله حاتم.

ومن المقرر أن يلتقي «أهلي 2008» مع فريق القناة في مباراة الدور نصف النهائي بالإسماعيلية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيِّا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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