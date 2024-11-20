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رياضة

نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري إلى ستاد السلام

الأهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد

قررت رابطة الأندية المصرية إقامة مباراة النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر في الأسبوع الثالث لمسابقة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم علي ملعب ستاد السلام بدلًا من إقامتها بستاد القاهرة.

وجاء قرار رابطة الأندية بسبب وجود أعمال الصيانة بملعب ستاد القاهرة وعدم الانتهاء منها حتى الأن.
 

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري 

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - بيرسي تاو.  

غيابات الاهلي أمام الاتحاد السكندري 

ويعاني الاهلي من عدة إصابات أهمها رامي ربيعة والذي أصيب في العضلة وانتظم اللاعب في التدريبات الجماعية إلا أن الجهاز الفني يخشى من تجديد إصابة اللاعب ويخشى استعجاله في العودة.

كما يستمر غياب المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، عن التواجد في مباريات الأهلي بسبب إصابة في كاحل القدم.

كما تعرض الثنائي كريم نيدفيد ووسام أبو علي للإصابة خلال الساعات الأخيرة الماضية في  الركبة، إذ جاءت إصابة نيدفيد في تدريبات الأهلي فيما جاءت إصابة أبو علي خلال تواجده في معسكر منتخب فلسطين.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

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