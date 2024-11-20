أهلي 2008 يفوز على سيراميكا ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 لنصف نهائي كأس مصر للناشئين، بعد فوزه على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعدما تعادلا 1 - 1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في ربع نهائي البطولة.

افتتح يوسف علاء التسجيل للأهلي خلال الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن سيراميكا من إدراك التعادل، ليتجه اللقاء لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه.

وسجل للأهلي في ركلات الترجيح كل من عمر أبو غزالة، وعمر كمال، وعمر هشهش، وعمر محمود، وعبد الرحمن رامي "مانو"، ونجح الحارس يوسف صنديد في التصدي للركلة الأخيرة لسيراميكا.

تشكيل أهلي 2008 أمام سيراميكا

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: حسن شريف - عمر كمال - عمر هشهش - عمر محمود.

الوسط: سيف أحمد - يوسف علاء - عمر أبو غزالة - عبد الرحمن رامي "مانو" - صالح موسى.

الهجوم: عبد الله حاتم.

وشارك يوسف عبد العزيز بدلًا من يوسف علاء، وأحمد كرم بدلًا من صالح موسى، وآدم علاء بدلًا من عبد الله حاتم.

ومن المقرر أن يلتقي «أهلي 2008» مع فريق القناة في مباراة الدور نصف النهائي بالإسماعيلية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيِّا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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