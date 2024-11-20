أخبار الحوادث اليوم، انقضاء الدعوى القضائية في اتهام إمام عاشور بالاعتداء على فرد الأمن، قرار قضائي جديد في قضية رشوة وزارة الري، براءة سائق أوبر من تهمة التحرش بفنانة

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقتل طفلة على يد شاب بعد تعذيبها، انتقاما من والدتها التي اتهمها بسرقة مبلغ مالي من شقته.

وأفادت تحريات أجهزة أمن القاهرة، بأن والدة الطفلة كانت تنظف شقة المتهم في حلوان وبرفقتها ابنتها، ثم اتهمها الشاب بسرقة مبلغ مالي وأنكرت الأم، فاحتجز المتهم الطفلة وتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

قضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، ببراءة سائق "أوبر" المتهم بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، أثناء نقل الفنانة هلا السعيد إلى مدينتي.



وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد قررت حبس سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.

قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد انقضاء الدعوى القضائية في اتهام إمام عاشور لاعب الأهلي بالتعدي علي فرد الأمن على حكم حبسه 6 شهور بالتصالح.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، إلا أن النيابة قدمت استئنافًا في حكم البراءة، وقبلته المحكمة وقضت بحبسه 6 أشهر.

أحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم السيدة زينب، أوراق المتهم بهتك عرض طفل في أوسيم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 18 ديسمبر للنطق بالحكم.







قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية شبكة فساد وزارة الري والموارد المائية، والمتورطين بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية، مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية إلي جلسة 19 يناير لمرافعة الدفاع.





تمكن قطاع الامن العام، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية قرابة 7 مليون جنيه.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام تشكيل عصابي مكون من (اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير) بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تقدر قيمتها بحوالي 4 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى) بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

نظمت مديرية أمن القاهرة، حفلًا لإعلان أسماء الفائزين فى قرعة الحج اليوم الأربعاء بحضور قيادات المديرية.



وأعلنت مديرية أمن القاهرة، أسماء الفائزين بقرعة الحج لعام 2024- 2025،البالغ عددهم 3855 مواطنا.

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.





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