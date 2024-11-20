الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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حوادث

احباط ترويج 50 كيلو حشيش فى الإسكندرية بـ 4 ملايين جنيه

المخدرات المضبوطة
المخدرات المضبوطة

تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تقدر قيمتها بحوالي 4 ملايين جنيه.
 

مخدر الحشيش 
مخدر الحشيش 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى) بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته مضبوطات أبرزها: 50 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4 ملايين جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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