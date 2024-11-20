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حوادث

إحالة أوراق المتهم بالتعدي على طفل أوسيم للمفتي

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

أحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم السيدة زينب، أوراق المتهم بهتك عرض طفل في أوسيم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 18 ديسمبر للنطق بالحكم.

واستمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار عماد عيسي الخولي، لمرافعة النيابة العامة في اتهام عاطل بهتك عرض طفل صغير بمنطقة أوسيم في الجيزة.

مرافعة النيابة في هتك عرض طفل أوسيم

وقال ممثل النيابة العامة: نعم لقد تمرق الكثيرون في أوحال الجريمة وطغوا واشتدوا في البغضاء ولكن أن يصبح عرض الأبرياء بغير حق فذلك والله جرم مثير، فإن تلك الواقعة تكشف عن دائن اجتماعي يهدد الناس في شرفهم ويروع الآمنات على أطفالهن فإن لم نبادر بأخذه بيدا عسراء استفحل ضرره.

واستكمل ممثل النيابة العامة: أنكم قوة الضوء التي تحمي هذا الوطن، حماية من كل هؤلاء وأمثالهم ونحن لا نأخذ موقفا ولا رأيا إلا صدورا عن عدل أحكامكم، قديما قالوا العرب إن الذليل من ليس له عضد وأنتم عضدد هذا المجتمع وملاذه فهو بعدلكم عزيز وأبنائه مسوفون أمنون وفوق ذلك مشفي صدورهم.

إن كانت النفس البشرية مولعة بحب العاجل فنحن أولى بهذا في تحقيق القصاص العادل، فكفى بما عانته بلادنا بالرأفة في الأحكام، فلتحكموا على الجاني بحكم يخلده التاريخ وهو الإعدام شنقا ليحكي كيف تحفظ الحقوق وتصان وكيف تحرس الأعراض وتعاد في آمان وتطمئن به البنات والصبيان موافقا لما اقتضته كل الأديان وما نزلت به الشرائع والأديان.

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