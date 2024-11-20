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حوادث

انتقاما من والدتها، تفاصيل مقتل طفلة على يد شاب في حلوان

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقتل طفلة على يد شاب بعد تعذيبها، انتقاما من والدتها التي اتهمها بسرقة مبلغ مالي من شقته.

وأفادت تحريات أجهزة أمن القاهرة، بأن والدة الطفلة كانت تنظف شقة المتهم في حلوان وبرفقتها ابنتها، ثم اتهمها الشاب بسرقة مبلغ مالي وأنكرت الأم، فاحتجز المتهم الطفلة وتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان، تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال طفلة مصابة بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها نتج عنها بتر يدها ووفاتها، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته قرر بأن والدة الطفلة سرقت منه مبلغ مالي أثناء تنظيف الشقة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المستشفي العام قسم شرطة حلوان مديرية أمن القاهرة

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