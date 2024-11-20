إحباط محاولة سيدتين لتهريب كمية من الكبتاجون بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (سيدتين – مقيمتان بمحافظة الدقهلية)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون") مخبأة أسفل طيات ملابسهما، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.. وبمواجهتهما أقرا بحصولهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "هارب" لتوصيلها لآخر خارج البلاد نظير تحصلهما على مقابل مالى.



وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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