الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحباط محاولة سيدتين لتهريب كمية من الكبتاجون بمطار القاهرة

إحباط محاولة سيدتين
إحباط محاولة سيدتين لتهريب كمية من الكبتاجون

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (سيدتين – مقيمتان بمحافظة الدقهلية)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون") مخبأة أسفل طيات ملابسهما، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.. وبمواجهتهما أقرا بحصولهما على المضبوطات  من أحد الأشخاص "هارب"  لتوصيلها لآخر خارج البلاد نظير تحصلهما على مقابل مالى.
 

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ضبط مسجل خطر غسل 19 مليون جنيه حصيلة النصب

تحرير 1400 مخالفة الملصق الإلكتروني والتحفظ على 51 سيارة ودراجة نارية متروكة

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الإدارة العامة لشرطة ميناء الرحلات المغادرة عقار الكبتاجون شرطة ميناء القاهرة الجوى

مواد متعلقة

ضبط مسجل خطر غسل 19 مليون جنيه حصيلة النصب

تحرير 1400 مخالفة الملصق الإلكتروني والتحفظ على 51 سيارة ودراجة نارية متروكة

إزالة عقار آيل للسقوط في جليم بالاسكندرية

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوى الغربى

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية فى شارعى الهرم والتحرير وكوبرى 6 أكتوبر

بحضور مديري الأمن، إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 بالقاهرة والشرقية ومطروح

ضبط 44 بلطجيا وهاربا من المراقبة و148 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية والتكاتك بالبحيرة

الأكثر قراءة

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

محامي فرد الأمن: تحصيل باقي مبلغ التصالح مع إمام عاشور بعد موافقة المحكمة (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

"جنح مستأنف الشيخ زايد" تتحفظ على إمام عاشور لحين إصدار القرار (صور)

أمريكا تغلق سفارتها في أوكرانيا وتوجه رسالة لرعاياها

براءة سائق أوبر في قضية الفنانة هلا السعيد

رفع جلسة معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 شهور للقرار (صور)

السفير محمد الشناوي مُتحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة الجمهورية

منوعات

المزيد

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

سيحطم أرقام المشاهدات، جورجينا تخدع رونالدو للكشف عن ضيفه "المثير" على يوتيوب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة قريبًا

لماذا تلعن كل أُمَّة أختها عند دخول النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية