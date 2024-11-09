إصابة إمام عاشور، التشخيص الرسمي ومدة الغياب عن الملاعب

أجرى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فحوصات على قدم إمام عاشور لاعب الفريق بعد خروجه مصابا في لقاء زد بالجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وأثبتت الفحوصات التي أجراها اللاعب عن تعرضه للإصابة بإجهاد بسيط في العضلة الخلفية وانه يحتاج لراحة وبعض التدريبات التأهيلية ليعود للمشاركة في المباريات خلال ايام.

واطمأن الجهاز الطبي للنادي بعد ظهور نتيجة الاشعة التي اجراها اللاعب والذي كان يخشى من ظهور إصابة كبيرة قد تتسبب في غياب اللاعب عن الملاعب فترة اطول.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، بهدف دون رد أحرزه طاهر محمد طاهر ليتصدر الأهلي البطولة بست نقاط وستة أهداف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أول أمس على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

وغادر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة جهازه المعاون مساء امس الجمعة إلى سويسرا لقضاء إجازة لمدة خمسة أيام، يعود بعدها إلى القاهرة لمواصلة تدريبات الفريق، استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز ودوري ابطال إفريقيا.

وكان كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات بسبب توقف النشاط المحلي لارتباط المنتخب بمباراتي بتسوانا والرأس الأخضر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا.

وأخطر كولر لاعبي الفريق بمنحهم راحة لمدة أسبوع، بعد انتهاء مباراة زد على أن يعود الفريق الى التدريبات يوم الجمعة المقبل استعدادا لمباريات الفريق بيطولة الدوري.