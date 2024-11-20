الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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حوادث

سقوط 4 هاربين من أحكام بالمؤبد والإعدام في الجيزة والبحيرة

سقوط 4 هاربين من
سقوط 4 هاربين من أحكام بالمؤبد وأحدهم بالإعدام فى الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين على مستوى الجمهورية.

 

ضبط 13 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة).. مطلوب التنفيذ عليه فى "قضية قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالإعدام.
 

وتم ضبط عاطل  مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة؛ مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (خطف) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد. 
 

وجرى ضبط عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة،  مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (مخدرات) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

 وتم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية؛ مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (خطف وسرقة بالإكراه) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد. 
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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