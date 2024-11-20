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حوادث

مديرية أمن القاهرة تعلن قبول 3855 مواطنا بقرعة الحج

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نظمت مديرية أمن القاهرة، حفلًا لإعلان أسماء الفائزين فى قرعة الحج اليوم الأربعاء بحضور قيادات المديرية.

مديرية أمن القاهرة تنظم حفل قرعة الحج 

وأعلنت مديرية أمن القاهرة، أسماء الفائزين بقرعة الحج لعام 2024- 2025،البالغ عددهم 3855 مواطنا.

مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 فى القاهرة والشرقية 

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 20 /10 /2024م حتى يوم السبت الموافق 16 /11 /2024م، حيث تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024.

موعد قرعة حج وزارة الداخلية 2025 

وحددت وزارة الداخلية اليوم  الأربعاء الموافق 20 /11 /2024، موعد إجراء قرعة حج بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).

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