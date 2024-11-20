نصيحة مهمة يجب اتباعها لتجنب مضاعفات مرض السكر

مرض السكر من الأمراض المزمنة المنتشرة بين الكبار والصغار على مستوى العالم وللأسف تحدث الإصابة به نتيجة العامل الوراثي والعادات الغذائية الخاطئة، لذا يجب الحذر.

ومرض السكر يعتبر بوابة عبور لجميع الأمراض إلى الجسم مثل أمراض القلب والكبد والكلى وهكذا لذا يجب تجنب الإصابة به لحماية الجسم من هذه الأمراض.

ومضاعفات مرض السكر خطيرة أشهرها بتر الأطراف وهي من أخطر المضاعفات، ويمكن تجنب الوصول لهذه المرحلة من خلال تناول الدواء فى مواعيده.

نصائح مهمة تحمى من الإصابة بمضاعفات مرض السكر

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي: إن هناك بعض النصائح المهمة التى تحمى من الإصابة بمضاعفات مرض السكر، منها:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، حيث يجب الحرص على تناول أطعمة مغذية تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

الحفاظ على مستويات السكر بشكل منتظم، لذا يجب قياس السكر بانتظام لضمان استقراره.

المتابعة المستمرة والفحوصات الدورية، ولا تهمل زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

الامتناع عن التدخين، لأنه يزيد من مخاطر مضاعفات مرض السكري.

الفحص الدوري للعين، لان اعتلال الشبكية الناتج عن السكري لا يظهر أعراض في البداية، لذلك الفحص المبكر يساعد في الوقاية.

العناية باللثة والأسنان، ومريض السكري يكون أكثر عرضة لمشاكل الأسنان، لذا يجب المتابعة المستمرة.

العناية بالقدمين، وفحص القدمين بانتظام والاهتمام بهما أمر ضروري لتجنب أي مضاعفات.

الفحوصات المنتظمة للكليتين، لأن مرضى السكري معرضون لتضرر الكليتين، لذا يجب متابعة حالتهما باستمرار.

مراقبة ضغط الدم والدهون في الدم، فمن المهم التحكم في ضغط الدم ومستوى الكوليسترول لتجنب المضاعفات.

ممارسة الرياضة، لأن الرياضة جزء مهم من الروتين اليومي لمرضى السكري للحفاظ على صحتهم.

تجنب التوتر والضغط النفسي، لأن التحكم في التوتر يساعد في السيطرة على مستويات السكر.

مرض السكر

ومرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على مستوى السكر في الدم، ويحدث عندما لا يتمكن الجسم من إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو عندما لا يستطيع استخدام الأنسولين بشكل فعال، ويعد مرض السكري من الأمراض المنتشرة عالميا وله تأثير كبير على صحة الفرد إذا لم يتم التحكم فيه بشكل جيد.

أعراض مرض السكر

ومن أعراض مرض السكري:

زيادة العطش والتبول المتكرر: يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى سحب الماء من الأنسجة، مما يسبب الشعور بالعطش وزيادة التبول.

الجوع المفرط: قد يشعر المصاب بالسكري بالجوع بشكل مستمر بسبب صعوبة استخدام الجسم للسكر كمصدر للطاقة.

التعب والإرهاق: عندما لا تتمكن الخلايا من استخدام الجلوكوز بشكل فعال بسبب نقص الأنسولين، قد يشعر المريض بالإرهاق المستمر.

رؤية ضبابية: ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يؤثر على العيون ويؤدي إلى رؤية ضبابية بسبب تأثير السكر على عدسة العين.

بطء التئام الجروح: يعاني مرضى السكري من ضعف في قدرة الجسم على الشفاء بسبب التأثيرات السلبية على الدورة الدموية والجهاز المناعي.

فقدان الوزن غير المبرر: بالرغم من زيادة الشهية، قد يحدث فقدان وزن مفاجئ في حالة عدم القدرة على استخدام الجلوكوز كطاقة.

خدر أو تنميل في الأطراف: يمكن أن يؤدي السكري إلى تلف الأعصاب، مما يسبب شعورا بالخدر أو التنميل، خاصة في اليدين والقدمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا