الأحد 10 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

3 فحوصات ضرورية لمرضى السكر يجب إجراؤهم بانتظام

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى السكر للحماية من مضاعفات المرض، حيث أوصت بضرورة إجراء عدد من الفحوصات الضرورية بشكل دوري ومنتظم.

فحوصات مهمة لمرضى السكر

 

وتشمل أهم هذه الفحوصات:

١-أمراض الكلى 

٢- فحوصات منتظمة بالعين 

٣-تقييم القدم باستمرار لتجنب القدم السكري 

مؤشرات الإصابة بمرض السكر 

وكشفت وزارة الصحة عن أهم مؤشرات الإصابة بمرض السكر والتي يجب عند ظهورها إجراء تحاليل الإصابة بمرض السكر والكشف لدي الطبيب.

وتشمل أهم المؤشرات:

١-التبول المتكرر
٢- عطش مستمر وجفاف الفم
٣-فقدان وزن بشكل ملحوظ
٤- رؤية ضبابية أو تدهور في النظر
٥- جوع مفرط والأكل بشراهة 
٦- تعب وإرهاق مستمر
٧-صعوبة التئام الجروح
٨- التهابات متكررة، خاصة في الأصابع وحول الأظافر

كانت قد وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بمرض السكر خاصة وأنه من الأمراض المزمنة المصاحبة للمصاب به طوال حياته، ولا يتم الشفاء منه لذا يجب الالتزام بطرق الوقاية من مرض السكر.

وقالت وزارة الصحة إنه يجب اتباع الآتي:

تقليل استهلاك السكر والدهون 

تناول نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضراوات 

الامتناع عن تناول التبغ 

ممارسة النشاط البدني لمدة ٣٠ دقيقة يوميا.

أوصت وزارة الصحة بإجراء عدد من التحاليل الضرورية لتشخيص الإصابة بمرض السكر

 

تحاليل الكشف عن مرض السكر

 

وقالت وزارة الصحة إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

 

تحليل السكر التراكمي

 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تحليل السكر التراكمي يوضح قياسات مرض السكر آخر 3 أشهر ويكون المعدل الطبيعي 5.7.

وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت القياسات في معدلها الطبيعي فأن المريض لا يعاني من مرض السكر.

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وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض انخفاض مرض السكر في الدم تشمل:

 

أعراض انخفاض السكر في الدم

ضعف عام 
دوار
الجوع الشديد 
الارتجاف والتعرق

 

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