الصحة تنصح مرضى السكر بفحص قاع العين لتجنب فقدان البصر

يتعرض المصابون بمرض السكر إلى تأثر العين وربما تصل المضاعفات معهم إلى الاعتلال الشبكي وفقدان البصر.

مرض الاعتلال الشبكي السكري

ومرض الاعتلال الشبكي السكري هو أحد المضاعفات الخطيرة لمرض السكر التي يمكن أن تؤدي إلى العمى بشكل دائم إذا لم تُكتشف وتعالج في الوقت المناسب.

فحص قاع العين دوريًا

ونصحت وزارة الصحة بأهمية إجراء فحص قاع العين دوريًا لتجنب حدوث الاعتلال الشبكي السكري.

من جانبه كشف الدكتور خالد الشواربي، استشاري جراحة العيون، بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن طرق تشخيص الإصابة بمرض الاعتلال الشبكي بمركز الإبصار، حيث يجري عدد من الفحوصات منها:

١-قوة الإبصار

٢-فحص قاع العين

٣-أشعة مقطعية ضوئية علي مركز الإبصار



مرض السكر

وأوضح أن الأشعة المقطعية على مركز الإبصار إحدى الأشعة المتطورة التي توضح أي تلف في مركز الإبصار في العين.



وأشار إلى أن مرض تحلل مركز الإبصار لكبار السن الذي يصيب 90% من حالات فقدان البصر عند كبار السن.

أنواع مرض تحلل مركز الإبصار لكبار السن



وأشار استشاري طب جراحة العيون أن هناك نوعين من مرض تحلل مركز الإبصار لكبار السن منها النوع الجاف وهو لا علاج له ويوجد نوع رطب من تحلل مركز الإبصار يسبب عدة أعراض منها ضعف النظر حتى لو ارتدى المريض نظارة طبية.

أعراض تحلل مركز الإبصار



كما تظهر أعراض بقعة في الصورة المرئية التي يراها المريض، ويتوجه المريض لطبيب العيون ويتم فحصه.



وأشار إلى أن العلاج يتم من خلال حقن العيون بأدوية جديدة توقف نمو الأوعية الدموية تحت مركز الإبصار لكبار السن وتقلل تدهور المرض بسرعة داخل مراكز الحقن بالهيئة.

خطورة مرض تحلل الإبصار

أوضح أن مرض تحلل مركز الإبصار لكبار السن يقوم بسرقة البصر بدون أن يشعر المريض وفي حالة عدم الاكتشاف المبكر له يمكن للمريض أن يفقد البصر سريعا.

ويسبب المرض عدة أعراض منها

١-تشوش في الرؤية

٢- ظهور خطوط مستقيمة مموجة أو معرجة مع صعوبة في التمييز بين الوجوه

٣- ظهور بقع في مجال الإبصار

٤- عدم القدرة على التمييز بين الألوان