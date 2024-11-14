فى يومه العالمى، اعرفى أعراض وأسباب مرض السكري وأفضل طرق للعلاج

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمرض السكري طبقا لمنظمة الصحة العالمية التى أقرت هذا اليوم للتوعية بطبيعة مرض السكر وأسبابه وطرق تجنب الإصابة به، خاصة بعد أن انتشر على مستوى العالم بين الكبار والصغار، وللأسف تزداد أعداد المصابين به سنويا نتيجة العامل الوراثي والعادات الغذائية الخاطئة.

وللأسف مرض السكري مرضا مزمنا يجبر صاحبه على التعايش معه لنظام محدد لتجنب مخاطرها، لأنه يعتبر بوابة عبور جميع الأمراض المزمنة إلى الجسم مثل القلب والكلى والكبد وغيرهم الكثير، لذا يجب الحذر والاهتمام بالمتابعة مع طبيب مختص والالتزام بجرعات الدواء ونظام غذائي صحي يضمن الحفاظ على مستوى السكر بالدم.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، إن مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على مستوى السكر في الدم، ويحدث عندما لا يتمكن الجسم من إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو عندما لا يستطيع استخدام الأنسولين بشكل فعال، ويعد مرض السكري من الأمراض المنتشرة عالميا وله تأثير كبير على صحة الفرد إذا لم يتم التحكم فيه بشكل جيد.

أعراض مرض السكر

وأضاف خليل، أن من أعراض مرض السكري:

زيادة العطش والتبول المتكرر: يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى سحب الماء من الأنسجة، مما يسبب الشعور بالعطش وزيادة التبول.

الجوع المفرط: قد يشعر المصاب بالسكري بالجوع بشكل مستمر بسبب صعوبة استخدام الجسم للسكر كمصدر للطاقة.

التعب والإرهاق: عندما لا تتمكن الخلايا من استخدام الجلوكوز بشكل فعال بسبب نقص الأنسولين، قد يشعر المريض بالإرهاق المستمر.

رؤية ضبابية: ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يؤثر على العيون ويؤدي إلى رؤية ضبابية بسبب تأثير السكر على عدسة العين.

بطء التئام الجروح: يعاني مرضى السكري من ضعف في قدرة الجسم على الشفاء بسبب التأثيرات السلبية على الدورة الدموية والجهاز المناعي.

فقدان الوزن غير المبرر: بالرغم من زيادة الشهية، قد يحدث فقدان وزن مفاجئ في حالة عدم القدرة على استخدام الجلوكوز كطاقة.

خدر أو تنميل في الأطراف: يمكن أن يؤدي السكري إلى تلف الأعصاب، مما يسبب شعورا بالخدر أو التنميل، خاصة في اليدين والقدمين.

مرض السكر

أنواع وأسباب مرض السكر

وتابع، أن مرض السكر نوعان النوع الأول والنوع الثانى ولكل نوع أسباب الإصابة بها، فالنوع الاول يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين ويؤدي إلى تدميرها، ويعد هذا النوع من السكري أكثر شيوعا في الأطفال والشباب، أما النوع الثانى من السكري يعتبر النوع الأكثر شيوعا، وهو يحدث عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بشكل فعال (مقاومة الأنسولين) أو عندما لا ينتج البنكرياس كميات كافية منه، ويرتبط هذا النوع غالبا بالسمنة، قلة النشاط البدني، والتاريخ العائلي للمرض.

ماهو سكر الحمل

وأشار إلى أن هناك مايعرف بسكري الحمل، ويصيب النساء خلال فترة الحمل ويتميز بإرتفاع مستويات السكر في الدم، وقد يختفي بعد الولادة، لكنه يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثانى لاحقًا.

وأكد خليل أن العوامل الوراثية سبب رئيسي للاصابة بمرض السكر، إذا كان أحد الوالدين أو الأجداد مصاب بالسكري، فإن الشخص يكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، كما أن العوامل البيئية مثل التغذية غير المتوازنة وقلة النشاط البدني يمكن أن تزيد من خطر الإصابة.