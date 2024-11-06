نصائح للتعايش السلمي مع مرض السكري، وأفضل أنظمة غذائية للمريض

مرض السكري، هو أحد الأمراض المزمنة، والذي يؤثر على مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم، وأحد الأمراض المزمنة التي تتطلب اهتمامًا مستمرًا وإدارة يومية للحد من مضاعفاته الخطيرة؛ مثل أمراض القلب، السكتة الدماغية، أمراض الكلى، تلف الأعصاب، وغيرها من المشاكل الصحية.

ويتمثل الهدف الرئيسي من التعايش السلمي مع مرض السكري؛ في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، ضمن الحدود الطبيعية من خلال النظام الغذائي، والنشاط البدني، والأدوية إذا لزم الأمر.

إن الحياة مع مرض السكري قد تكون مليئة بالتحديات، لكن بإرادة قوية واتباع النصائح والإرشادات يمكن للفرد التمتع بحياة صحية ومتوازنة.

في هذا التقرير، سوف نناقش كيفية التعايش مع مرض السكري، وأهمية النظام الغذائي المناسب، بالإضافة إلى الأطعمة المفيدة والمضرة لمرضى السكري.

التعايش مع مرض السكري

أكد الدكتور محمد عبد العزيز استشاري الامراض الباطنة والغدد الصماء، أن التعايش مع مرض السكري يتطلب تغييرات في نمط الحياة، وتبني عادات صحية تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

وأضاف استشاري الامراض الباطنة والغدد الصماء، أن هناك عدة خطوات رئيسية تساعد على إدارة المرض بشكل فعال، وهو ما يستعرضه في السطور التالية:

1. تفهم الحالة والوعي بها

من المهم أن يكون مريض السكري على دراية كاملة بحالته الصحية، وفهم كيفية تأثير المرض على الجسم.

من خلال التعليم المستمر حول مرض السكري، يتمكن المريض من اتخاذ قرارات صحيحة بشأن التغذية والتمارين والعلاج.

يمكن للمريض الحصول على هذه المعرفة من خلال جلسات التوعية التي تقدمها المستشفيات أو العيادات، أو من خلال الأطباء المتخصصين.

2. مراقبة مستوى السكر في الدم

من أهم الطرق التي تساهم في التعايش مع مرض السكري هي مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام.

من الضروري على مريض السكري، أن يستخدم جهاز قياس السكر المنزلي؛ للتأكد من أن مستوى السكر في الدم ضمن المستويات الموصى بها.

تساعد هذه المراقبة على تجنب الارتفاعات والانخفاضات الحادة في مستوى السكر، مما يقلل من خطر المضاعفات.

3. النشاط البدني المنتظم

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها تأثير كبير في تحسين السيطرة على مستوى السكر في الدم.

تساعد التمارين الرياضية مثل المشي، والسباحة، وركوب الدراجة، والتمارين الهوائية في زيادة حساسية الجسم للإنسولين، مما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

يفضل ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا.

4. الأدوية والعلاج الطبي

في بعض الحالات، قد يحتاج مريض السكري إلى تناول الأدوية أو الأنسولين لضبط مستوى السكر في الدم.

يتم تحديد العلاج بناءً على نوع السكري (النوع 1 أو النوع 2) وحالة المريض الصحية.

من المهم الالتزام بتناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب، وتجنب إيقاف العلاج دون استشارة طبية، وهو ما يواجهه الكثير من الأطباء مع مرضى السكري، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر.

النظام الغذائي لمرضى السكري

نظام غذائي لمرضى السكري

وأشارت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن إدارة مرض السكري تتطلب التزامًا بالعناية الذاتية واتخاذ قرارات صحية بشأن التغذية والنشاط البدني والعلاج.

كما أنه من خلال اتباع نظام غذائي مناسب، وتجنب الأطعمة الضارة، والالتزام بالإرشادات الطبية، يمكن لمرضى السكري التعايش مع المرض والحد من مخاطره.

وأكدت الدكتورة مها، أن ذلك يشمل التحكم في مستويات السكر في الدم، والقيام بمراجعات منتظمة لدى الطبيب، وممارسة نمط حياة صحي يشمل التمارين الرياضية والنوم الجيد.

وأوضحت أن النظام الغذائي هو أحد الأسس المهمة في إدارة مرض السكري.

فالتغذية السليمة يمكن أن تساعد في تحسين استجابة الجسم للإنسولين، وتخفيف الأعراض المرتبطة بالمرض.

مبادئ النظام الغذائي لمرضى السكري

وأضافت الدكتورة مها، أن مباديء النظام الغذائي لمرضى السكري تعتمد على اتباع ما يلي:

تقسيم الوجبات: من المهم تقسيم الوجبات إلى عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم (4-5 وجبات)، بدلًا من تناول وجبتين أو ثلاث وجبات كبيرة، وذلك للمساعدة في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

التركيز على الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي (GI): يساعد تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض على تجنب الارتفاعات المفاجئة في مستوى السكر في الدم. تشمل هذه الأطعمة الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه الطازجة.

الحد من السكريات البسيطة: يجب تقليل تناول السكريات المضافة مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لأنها تؤدي إلى زيادة مفاجئة في مستوى السكر في الدم.

تناول الألياف: الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة تساعد على تحسين عملية الهضم، وتساهم في خفض مستويات السكر في الدم.

الأطعمة المفيدة لمرضى السكري

وأشارت الدكتورة مها، أن هناك العديد من الاطعمة المفيدة لمريض السكري، والتي يجب أن يركز على تناولها، فهي تساعد على استقرار مستويات السكر في معدلاتها الطبيعية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

الخضروات

الخضروات غير النشوية مثل السبانخ، البروكلي، الكوسا، والفاصوليا الخضراء هي خيارات رائعة لمرضى السكري. فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، كما أن مؤشرها الجلايسيمي منخفض، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والقمح الكامل، والبرغل، والأرز البني تحتوي على الألياف التي تبطئ عملية امتصاص السكر في الدم، مما يساعد على تقليل الارتفاعات المفاجئة في مستويات السكر.

البروتينات الصحية

البروتينات الصحية مثل الدواجن الخالية من الدهون، والأسماك مثل السلمون والتونة، واللحوم النباتية مثل الفول والعدس، تعتبر من الخيارات الجيدة. تساهم هذه البروتينات في تحسين السيطرة على مستوى السكر في الدم.

المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز وعين الجمل والفستق، والبذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان تعتبر خيارات غذائية مفيدة لأنها غنية بالأحماض الدهنية الصحية (أوميجا-3) التي تساهم في تحسين صحة القلب والشرايين.

بعض أنوع من الفواكه

هناك العدبد من الفواكه الطازجة؛ مثل التفاح، البرتقال، التوت، والكيوي تعتبر مفيدة لمرضى السكري؛ لأنها تحتوي على نسب منخفضة من السكر مقارنة بالفواكه الأخرى، كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات.

التحكم في السكري

الأطعمة الضارة لمرضى السكري

وأوضحت الدكتورة مها، أن هناك العديد من الأطعمة التي يجب أن يتجنبها مرضى السكري؛ لأنها تؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم، مما يعجل بمضاعفات السكر، ومخاطره، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

السكريات المضافة

السكريات المضافة مثل تلك الموجودة في الحلويات، الكعك، المشروبات الغازية والعصائر المحلاة تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم. يجب تجنب هذه الأطعمة بشكل كامل أو تناولها بكميات ضئيلة جدًا.

الدهون المشبعة والمتحولة

الدهون المشبعة التي توجد في اللحوم الدهنية، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والزيوت النباتية المهدرجة، يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوجبات السريعة

الوجبات السريعة مثل البرجر، والبطاطس المقلية، والأطعمة المعلبة تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والملح، مما يؤثر سلبًا على صحة القلب ويزيد من خطر الإصابة بالمضاعفات المرتبطة بالسكري.

الأطعمة المكررة

الأطعمة المكررة مثل الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والمكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف ويمكن أن تسبب زيادة سريعة في مستوى السكر في الدم.