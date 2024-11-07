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صحة ومرأة

فوائد وأضرار حقن التخسيس وعلاقتها بمرض السكري (فيديو)

حقن التخسيس
حقن التخسيس

حقن التخسيس من أحدث علاجات إنقاص الوزن التى انتشرت في وقتنا الحالى وينصح بها أطباء التغذية، والتف حولها العديد من الراغبين فى إنقاص الوزن.

وبدأ العديد من المشاهير يظهرون بوزن مثالى ومعظمهم أجمعوا على أن السبب يرجع إلى خضوعهم إلى حقن التخسيس، بينما حذر جزء منهم أنهم رغم نجاحهم فى إنقاص الوزن بفضلها إلا أن آثارها السلبية عليهم كانت سيئة، لذا لا ينصحون بها.

ماهى حقن التخسيس

ويقول الدكتور محمد منيسي استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، فى لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، إن حقن التخسيس هى فى الأصل كانت علاج لمرضى السكرى من النوع الثانى حيث تتحكم فى مستوى السكر والانسولين بالدم وتحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين، وتستخدم على مستوى العالم إلى أن تم اكتشاف فوائدها فى مجال التخسيس فهى بالفعل تتحكم فى الشهية لأنها تحاكى بعض الهرمونات فى المعدة فهى تتحكم فى المعدةأ وليس لها علاقة بالمخ وهى حاصلة على تراخيص دولية لفاعليتها وآمانها على الصحة.

مخاطر حقن التخسيس

وعن مخاطر حقن التخسيس، أكد الدكتور محمد منيسي، على أن مخاطر حقن التخسيس ليس كما يتوقع البعض فهى فقط لها أعراض جانبية سريعة عقب الحصول عليها مثل الميل للقيء أو القيء بالفعل، ولكن يجب تناولها مع بعض الحالات بحذر بمعنى أن مرضى الغدة الدرقية والشبكية عليهم المتابعة المستمرة مع طبيب مختص عقب تلقى هذه الحقن حتى لا تحدث مضاعفات مثل سرطان الغدة الدرقية أو وجود مشكلة بالشبكية، وكذلك يمكن أن تسبب مشاكل المرارة، فيما عدا ذلك فهى آمنة وفعالة.

فوائد حقن التخسيس والطريقة الصحيحة لتناولها

وأضاف منيسي، أن تم اكتشاف فوائد عظيمة لها مثل أنها تعزز صحة القلب وتحمى من الإصابة بمرض السكر وتعالج النوع الثاني من السكر، كما أنها تحمى من السكتات الدماغية وتنقص الوزن، لذا فهى فوائدها عظيمة ولا مانع منها، ولكن يجب عند تناولها البدء بجرعات قليلة ثم زيادة الجرعة تدريجيا للحصول على أفضل النتائج.

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