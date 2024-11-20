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صحة ومرأة

طبيب نساء يكشف خطورة ومضاعفات مرض السكر على الحامل

مريضة السكر الحامل
مريضة السكر الحامل

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان، وأستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، إن أي سيدة مصابة بالسكر قبل الحمل عليها استشارة طبيب النساء قبل قرار الحمل يجب عليها ضبط السكر في الدم حتى لا تحدث مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

نوع الولادة للسيدة الحامل المصابة بمرض السكر

وأوضح أن الحامل المصابة بمرض السكر يحدد نوع ولادتها سواء طبيعي أو قيصري وحجم الجنين، مشيرا إلى أن تأثير مرض السكر علي الحمل يسبب زيادة  حجم الجنين إلى ٤ أو ٥ كيلوجرامات، وبذلك الحجم يستحيل معه الولادة الطبيعية.

ضبط السكر والالتزام بتناول الأدوية 


وأكد على ضرورة ضبط السكر والالتزام بالطعام الصحي وتناول الأدوية في موعدها يقلل احتمالية حدوث مضاعفات ومشاكل أثناء الحمل والولادة.

سكر الحامل
سكر الحامل

ومرض السكر من الأمراض المزمنة الصامتة التي يمكن أن تظهر على الإنسان المصاب بها فجأة دون أعراض تدل على الإصابة بمرض السكر.

مؤشرات الإصابة بمرض السكر 

وكشفت وزارة الصحة عن أهم مؤشرات الإصابة بمرض السكر والتي يجب عند ظهورها إجراء تحاليل الإصابة بمرض السكر والكشف لدي الطبيب.

وتشمل أهم المؤشرات:

١-التبول المتكرر
٢- عطش مستمر وجفاف الفم
٣-فقدان وزن بشكل ملحوظ
٤- رؤية ضبابية أو تدهور في النظر
٥- جوع مفرط والأكل بشراهة 
٦- تعب وإرهاق مستمر
٧-صعوبة التئام الجروح
٨- التهابات متكررة، خاصة في الأصابع وحول الأظافر

كانت قد وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بمرض السكر خاصة وأنه من الأمراض المزمنة المصاحبة للمصاب به طوال حياته، ولا يتم الشفاء منه لذا يجب الالتزام بطرق الوقاية من مرض السكر.

وقالت وزارة الصحة إنه يجب اتباع الآتي:

تقليل استهلاك السكر والدهون 

تناول نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضروات 

الامتناع عن تناول التبغ 

ممارسة النشاط البدني لمدة ٣٠ دقيقة يوميا.

أوصت وزارة الصحة بإجراء عدد من التحاليل الضرورية لتشخيص الإصابة بمرض السكر

 

تحاليل الكشف عن مرض السكر

 

وقالت وزارة الصحة إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

 

تحليل السكر التراكمي

 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تحليل السكر التراكمي يوضح قياسات مرض السكر آخر 3 أشهر ويكون المعدل الطبيعي 5.7.

وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت القياسات في معدلها الطبيعي فأن المريض لا يعاني من مرض السكر.

 

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض انخفاض مرض السكر في الدم تشمل:

 

أعراض انخفاض السكر في الدم

ضعف عام 
دوار
الجوع الشديد 
الارتجاف والتعرق

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أعراض مرض السكر

أوضحت وزارة الصحة أن أعراض مرض السكر تتضمن:

١- فقدان الوزن.
٢- عدم وضوح الرؤية.
٣- شدة العطش. 
٤- الإجهاد. 
٥- كثرة التبول. 
٦- الجوع المستمر

 

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