ماسكات طبيعية، لترطيب البشرة خلال فصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء، تتعرض البشرة للكثير من المشاكل بسبب الجو البارد والجاف، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف وفقدان الرطوبة الطبيعية.

تحتاج البشرة في هذه الفترة عناية خاصة للحفاظ على ترطيبها ونضارتها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام ماسكات طبيعية مغذية تساعد على توفير الرطوبة وحماية البشرة من الجفاف.

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الماسكات الطبيعية حل ممتاز لترطيب البشرة خلال فصل الشتاء دون الحاجة إلى المنتجات الكيميائية.

أفضل ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة

ماسكات طبيعية

وتقدم إليكِ بعض الماسكات الفعّالة التي يمكنكِ تجربتها للحفاظ على بشرة صحية خلال فصل الشتاء.



1. ماسك العسل والأفوكادو

الأفوكادو من الفواكه الغنية بالدهون الصحية وفيتامينات E وC، التي تساهم في ترطيب البشرة وتغذيتها بعمق، بينما يعمل العسل كمضاد للالتهابات ومرطب طبيعي يساهم في تهدئة البشرة الجافة.



المكونات:

نصف حبة أفوكادو مهروسة

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

امزجي الأفوكادو المهروس مع العسل حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الماسك على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه بلطف.

2. ماسك الزبادي والعسل

يعد الزبادي مصدرًا غنيًا بحمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف، مما يساهم في إزالة الخلايا الميتة ويكشف عن بشرة أكثر نعومة وإشراقًا. كما يساهم العسل في ترطيب البشرة وتهدئتها.



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

امزجي الزبادي مع العسل جيدًا.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر واستمتعي ببشرة ناعمة ونضرة.

3. ماسك الخيار وجل الصبار

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مكونًا مثاليًا لترطيب البشرة، في حين أن جل الصبار يعمل على تهدئة البشرة الجافة والمتهيجة ويساهم في ترطيبها العميق.

المكونات:

نصف حبة خيار مبشورة

ملعقة كبيرة من جل الصبار

طريقة التحضير:

امزجي الخيار المبشور مع جل الصبار حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد وجففيه بلطف.

4. ماسك الشوفان والموز

الشوفان يمتلك خصائص مهدئة للبشرة، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تغذيتها، بينما يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يعزز الترطيب.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

نصف حبة موز مهروسة

طريقة التحضير:

امزجي الشوفان مع الموز المهروس حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه بلطف.

5. ماسك زيت جوز الهند والعسل

زيت جوز الهند يُعتبر من الزيوت المرطبة بعمق التي تساهم في حماية البشرة من الجفاف، كما يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على تجديد الخلايا. مع إضافة العسل، يصبح الماسك غنيًا بمضادات الالتهابات التي تهدئ البشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير:

امزجي زيت جوز الهند مع العسل حتى تحصلي على خليط متجانس.

وزعي الماسك على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

ماسكات للبشرة الجافة، فيتو

6. ماسك الحليب والعسل

الحليب يحتوي على خصائص ترطيب وتفتيح البشرة، كما يساعد على تهدئتها وتغذيتها. بإضافة العسل، يصبح الماسك أكثر غنى وفعالية في توفير ترطيب عميق للبشرة.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الحليب

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير:

اخلطي الحليب مع العسل جيدًا.

باستخدام قطعة قطنية، وزعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

نصائح هامة للعناية بالبشرة في الشتاء

الحفاظ على الترطيب الداخلي: تناول كميات كافية من الماء يوميًا يساعد على ترطيب البشرة من الداخل.

تجنب المياه الساخنة: يُفضل استخدام الماء الفاتر أثناء غسل الوجه، لأن الماء الساخن يزيد من جفاف البشرة.

استخدام مرطب بعد الماسك: بعد استخدام الماسكات الطبيعية، ينصح بوضع مرطب مناسب لنوع بشرتك للحفاظ على الترطيب.

استخدام الزيوت الطبيعية: يمكن استخدام زيوت مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز كمستحضرات ترطيب إضافية، لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية التي تحمي البشرة من الجفاف.