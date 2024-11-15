الجمعة 15 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

قناع الموز لبشرة صافية وأكثر نضارة وحيوية

نضارة البشرة
نضارة البشرة

نضارة البشرة علامة من علامات الجمال التي تسعى لها الفتيات، وهى لا تتحقق بدون النوم المبكر والتغذية السليمة وشرب الماء الوفير ولكن هذا صعب على العديد من الفتيات.

لذا تلجأ الفتيات إلى الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة وتعويضها بالعناصر الغذائية المفتقدة ما يساعد فى تعزيز نضارتها.

قناع الموز لبشرة صافية 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الموز لبشرة صافية وأكثر نضارة وحيوية.

المكونات:-

1 موزة ناضجة.

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري) لتعزيز الترطيب.

1 ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري) لتهدئة البشرة.

طريقة التحضير:

  • قشري الموز واهرسيه جيدًا حتى يصبح ناعمًا.
  • أضيفي العسل والزبادي إذا رغبت في تحسين الترطيب وتنعيم البشرة.
  • امزجي المكونات جيدًا حتى تصبح خليطًا متماسكًا.
  • نظفي وجهك جيدًا باستخدام غسول مناسب.
  • ضعي الخليط على وجهك برفق واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد لإغلاق المسام.
  • يمكن تكرار استخدام قناع الموز مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • يمكنك إضافة مكونات أخرى مثل زيت الزيتون أو عصير الليمون حسب نوع بشرتك (زيت الزيتون للبشرة الجافة وعصير الليمون للبشرة الدهنية).
  • بإستخدام قناع الموز بانتظام، ستلاحظين تحسنًا ملحوظًا في بشرتك، وستصبح أكثر إشراقة ونعومة.
نضارة البشرة 
نضارة البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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