الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في 30 موقعا بالجليل الأعلى والغربي

الجليل، فيتو
الجليل، فيتو

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم مساء الثلاثاء، إن صفارات الإنذار دوت بـ30 موقعا بالجليل الأعلى والغربي تحذيرا من تسلل مسيرة وصواريخ.

 

بدوره، علق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأمر قائلا: “نتابع هدفا جويا تسلل من ‎لبنان باتجاه الجليل الأعلى والحدث لا يزال مستمرا”.

 

مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة من لواء جولاني

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة من لواء جولاني في معارك جنوب ‎لبنان.

 

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781 آخرين بجروح خطيرة

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

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