احتلال عمق لبنان لمدة 100 عام، تفاصيل مقترح لوقف الحرب مع حزب الله

طالب أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي باحتلال أراض من لبنان، بزعم أنها الطريقة الوحيدة التي يستوعبها حزب الله، حسب زعمه.

مقترح لبنان لإنشاء شريط أمني على حدود لبنان

واقترح أفيجدور ليبرمان، خطة لحسم المعركة في لبنان تشمل إقامة شريط أمني بعمق 15 كيومترًا لا يدخله أحد، واشترط بقاء إسرائيل في الشريط الأمني الذي يقترح إقامته على حدود لبنان مدة 50 إلى 100 سنة.

عدوان إسرائيلي يستهدف جسرا فى القصير جنوب سوريا

فى ذات السياق، أفاد التلفزيون السوري، بوقوع "عدوان إسرائيلي استهدف أحد الجسور بمنطقة القصير بالقرب من الحدود مع لبنان جنوب غرب حمص".

وفى التفاصيل، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على الجسر العالي في القصير، بعد أن أغار فجر اليوم على جسر الحاج حسن في حوش السيد علي وغارة أخرى على جسر العدرا في بلدة ربلة السورية.