من بينهم 192 ضابطا، جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بداية الحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب، مؤكدا أن واحدا من كل 4 قتلى فى صفوف الجيش هو قائد.

خسائر جيش الاحتلال منذ بداية الحرب

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن جيش الاحتلال الإسائيلي قوله: مقتل 12 قائد كتيبة، بينهم 7 برتبة مقدم، و4 قادة ألوية منذ بداية الحرب".

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بإصابة 17 عسكريا في يوم واحد، منهم 11 على جبهة لبنان، و6 على جبهة غزة، دون إضافة مزيد من التفاصيل عن المعارك التي أدت للإصابات.

خسائر جيش الاحتلال في غزة ولبنان

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال حزب الله اللبناني: "قصفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة".

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