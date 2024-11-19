تحت أنظار عمر فرج، فلسطين تتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 بالشوط الأول

تعادل منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية، بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تقام اليوم الثلاثاء، على استاد عمّان الدولي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب فلسطين بالهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق زيد قنبر، ثم تعادل لكوريا الجنوبية اللاعب هيونج مين سون في الدقيقة 16.

ويتواجد عمر فرج مهاجم نادي الزمالك على مقاعد بدلاء الفدائي لمباراة كوريا.

كما يغيب وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي عن منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية، بسبب الإصابة التي لحقت به.

تشكيل منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية

ترتيب التصفيات قبل مباراة فلسطين ضد كوريا الجنوبية

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لكل من الأردن والعراق، و6 نقاط حققها منتخب عمان، و3 للكويت، فيما يأتي منتخب فلسطين في المركز الأخير برصيد نقطتين.

ويبحث المنتخب الفلسطيني عن تحقيق الفوز الأول في المجموعة، بعدما تعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات.

ويشارك الفريق للمرة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، حيث يأمل فى تحقيق الانتصار من أجل البقاء في المنافسة للتأهل إلى كأس العالم.

وكان الفريقان تقابلا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي في كوريا الجنوبية.

وتغلب منتخب عمان على نظيره منتخب فلسطين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر"، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشارك وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، مع المنتخب الفلسطيني في المباراة بالكامل، بينما لم يشارك عمر فرج مهاجم الزمالك، والذي بقى على مقاعد البدلاء.

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