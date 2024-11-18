إسقاط عشرات المسيرات في تبادل القصف بين روسيا وأوكرانيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين، إنها أسقطت 8 طائرات مسيرة من إجمالي 11 مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

أوكرانيا تسقط 8 طائرات مسيرة من إجمالي 11 أطلقتها روسيا

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، معظمها فوق المناطق الحدودية.

ووفقا لبيان منشور على تطبيق تيليجرام ونقلته "رويترز"، فإن الجيش لم يتمكن من اقتفاء أثر المسيرات الثلاث الأخرى.

وقالت القوات الجوية، إن روسيا استخدمت أيضا صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم وصاروخا موجها من طراز كيه.إتش 59 لمهاجمة البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من جانب النظام الأوكراني لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي" وفق تعبيرها.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 59 طائرة أوكرانية مسيّرة".

وبحسب الوزارة، تم إسقاط غالبية المسيرات فوق 3 مناطق على الحدود مع أوكرانيا، هي براينسك (45 مسيرة) وكورسك (6) وبيلغورود (3).

روسيا تسقط مسيرات أوكرانية فوق أراضيها

كما تم اعتراض 3 مسيرات فوق منطقة تولا جنوب العاصمة، وطائرتين فوق منطقة موسكو.

وأفاد رئيس بلدية العاصمة سيرجي سوبيانين بأن إحدى المسيرات تم تدميرها في منطقة رامينسكوي دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف أنه تم تدمير مسيرة أخرى في منطقة بافلوفو بوساد.

وتعلن روسيا بصورة شبه يومية إسقاط مسيرات أوكرانية فوق أراضيها، وأكدت أوكرانيا أن معظم هذه الهجمات تستهدف منشآت للطاقة ردا على القصف الروسي على أراضيها.