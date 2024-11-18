الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسقاط عشرات المسيرات في تبادل القصف بين روسيا وأوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

 قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين، إنها أسقطت 8 طائرات مسيرة من إجمالي 11 مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

 

أوكرانيا تسقط 8 طائرات مسيرة من إجمالي 11 أطلقتها روسيا 

 ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، معظمها فوق المناطق الحدودية.

ووفقا لبيان منشور على تطبيق تيليجرام ونقلته "رويترز"، فإن الجيش لم يتمكن من اقتفاء أثر المسيرات الثلاث الأخرى.

وقالت القوات الجوية، إن روسيا استخدمت أيضا صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم وصاروخا موجها من طراز كيه.إتش 59 لمهاجمة البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من جانب النظام الأوكراني لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي" وفق تعبيرها.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 59 طائرة أوكرانية مسيّرة".

وبحسب الوزارة، تم إسقاط غالبية المسيرات فوق 3 مناطق على الحدود مع أوكرانيا، هي براينسك (45 مسيرة) وكورسك (6) وبيلغورود (3).

 

روسيا تسقط مسيرات أوكرانية فوق أراضيها 

 كما تم اعتراض 3 مسيرات فوق منطقة تولا جنوب العاصمة، وطائرتين فوق منطقة موسكو.

وأفاد رئيس بلدية العاصمة سيرجي سوبيانين بأن إحدى المسيرات تم تدميرها في منطقة رامينسكوي دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف أنه تم  تدمير مسيرة أخرى في منطقة بافلوفو بوساد.

وتعلن روسيا بصورة شبه يومية إسقاط مسيرات أوكرانية فوق أراضيها، وأكدت أوكرانيا أن  معظم هذه الهجمات تستهدف منشآت للطاقة ردا على القصف الروسي على أراضيها.

ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيا

قبل أسابيع من تنصيب ترامب، أمريكا تعطي الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب عمق روسيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

القصف الروسي القوات الجوية الأوكرانية طائرة مسيرة أوكرانية أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية

مواد متعلقة

قبل أسابيع من تنصيب ترامب، أمريكا تعطي الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب عمق روسيا

الصراع الأمريكي الروسي في القوقاز.. اتفاق استثماري مع روسيا يشعل فتيل الاحتجاجات.. شعب أبخازيا يقتحم مبنى البرلمان ورئيس الجمهورية يوافق على الاستقالة بشروط

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

أول تعليق من تركيا بشأن نقل مكتب حماس إلى أراضيها

الأقمار الصناعية تظهر كارثة جديدة بإثيوبيا، خبير يكشف تسريبا ضخما في سد السرج

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين في الأسواق

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من أصول عربية.. من هي جوليا النشيوات زوجة مستشار ترامب للأمن القومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

أمين البحوث الإسلامية: الفطرة تستطيع كشف حقيقة وجود الله من خلال 4 مستويات

اللجنة العليا للدعوة بالأزهر تقدم روشتة مستوحاة من قصة نبي الله يوسف للحفاظ على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية