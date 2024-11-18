الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض الأحمر والأبيض، تعرف على أسعار البيض اليوم الإثنين

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

 أسعار البيض اليوم، سجلت  أسعار البيض اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفاض سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر مقابل استقرار البلدي.

<span style=
أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 وتستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

<span style=
أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ  سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

<span style=
أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

 كما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، وأنه تم الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسلم 150 جنيهًا للطبق، على أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف.

<span style=
أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 145 جنيهًا و152 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 146 إلى 154 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

 وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في  بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 149 جنيهًا إلى 156 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 150 جنيهًا إلى 158 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 135 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.

txt

جدل واسع بشأن أسعار البيض في الأسواق.. اتحاد منتجي الدواجن يتفق على توريده للسلاسل.. و"الثروة الداجنة" تطالب بزيادة الإنتاج لحل الأزمة

txt

الأبيض بـ150 والأحمر بـ155 جنيها، سكرتير بني سويف يتفقد منافذ بيع البيض

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع محافظ القليوبية برئيس اتحاد منتجي البيض

انخفاض أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، الجمارك تعلن ارتفاع قيمة واردات المناطق الحرة 137%، كرتونة البيض تبدأ من 134 جنيهًا، الدولة تستهدف النهوض بالصناعات اليدوية

أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

أسعار البيض تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. «العسقلاني»: المستورد أظهر الخلل في المنظومة المحلية.. «المنوفي»: لا نشجع استمرارية الاستيراد

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

تموين الإسماعيلية يضخ أطباق البيض بأسعار مخفضة للمواطنين

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالغم والهموم الكثيرة

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

أول تعليق من تركيا بشأن نقل مكتب حماس إلى أراضيها

الأقمار الصناعية تظهر كارثة جديدة بإثيوبيا، خبير يكشف تسريبا ضخما في سد السرج

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين في الأسواق

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من أصول عربية.. من هي جوليا النشيوات زوجة مستشار ترامب للأمن القومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

أمين البحوث الإسلامية: الفطرة تستطيع كشف حقيقة وجود الله من خلال 4 مستويات

اللجنة العليا للدعوة بالأزهر تقدم روشتة مستوحاة من قصة نبي الله يوسف للحفاظ على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية