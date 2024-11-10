الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الطبق بـ150 جنيها، محافظة الجيزة تطلق مبادرة لتوفير البيض بأسعار مخفضة

طبق البيض
طبق البيض
ads

أعلنت محافظة الجيزة عن مبادرة لتوزيع أكثر من 10 آلاف طبق بيض بأسعار مخفضة في أحياء بولاق الدكرور وإمبابة وعدد من المناطق الأخرى، وذلك بتوجيهات من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حرصًا على دعم محدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وستتم عملية التوزيع على مدار الأيام المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن الأماكن والمواقع التي سيتم فيها توزيع الطرود بشكل مستمر، ويتم بيع طبق البيض بسعر 150 جنيها فقط.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير مصدر مهم من البروتين للمواطنين بأسعار أقل من الأسعار المتداولة في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عادل النجار محافظ الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

زراعة الجيزة تقدم نصائح لاختيار أسهل النباتات المنزلية

الجيزة تكثف حملاتها لمراقبة سيارات الميكروباص على خطوط الجامعة وفيصل (فيديو)

وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين (صور)

محافظ الجيزة يتفقد عددا من المدارس تحت الإنشاء في بولاق الدكرور (صور)

توزيع 2770 طبق بيض بـ150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية بالجيزة اليوم

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمستشفى بولاق الدكرور الجديد بتكلفة مليار جنيه (صور)

غلق طريق أسوان الزراعي الغربي اتجاه المنيب لمدة شهر

وزيرة البيئة: لجنة الطاقة بمجلس النواب داعمة لأعمال حماية الموارد الطبيعية

الأكثر قراءة

الفرح اتقلب جنازة، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة أمام قاعة أفراح بالإسكندرية

خبير عقاري يكشف مصير 2 مليون شقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

محلل سياسي يكشف توجه ترامب تجاه مصر وشرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

منتخب مصر يخوض أول تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وتغيير موعد مباراة بتسوانا (صور)

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

بسبب الكرة الذهبية، أبو تريكة يوجه رسالة لـ فينيسيوس بعد تألق مرموش

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

منوعات

المزيد

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"تخرب البيوت "، عالم أزهري يحذر من ظاهرة التخبيب الإلكتروني

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (2 – 4)

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads