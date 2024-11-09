السبت 09 نوفمبر 2024
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التموين: استمرار ضخ البيض التركي بالمجمعات بسعر 150 جنيها للطبق

البيض التركي
البيض التركي

تستمر وزارة التموين في طرح بيض المائدة المستورد والمحلي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر ١٥٠ جنيه للطبق، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين. 

 

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على استيراد بيض مائدة مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية، كما أنه مدون على كل بيضة تاريخ الإنتاج والصلاحية.

 

وأكدت وزارة التموين أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شرائه لجودة البيض. 

 

صرف السلع التموينية خلال شهر ديسمبر

وتواصل وزارة التموين صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر الجاري، من خلال  40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح  64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا. 

 

وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية خلال شهر ديسمبر الجاري، بعد تعديل أسعار المكرونة خلال شهر أكتوبر 2024،  ليبلغ سعر كيس المكرونة زنة 800 جرام 17 جنيهًا بدلا من 15.5 جنيه، كما أن سعر كيس المكرونة زنة 400 جرام بـ 8.5 بدلا من 7.75 جنيه. 

 

وقالت وزارة التموين إن مخازن شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت فى صرف استعاضات السلع لما يقارب من 40 ألف منفذ تموينى متنوع ما بين بدال تمويني ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

 

 

وتصرف مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ التموين 30 سلعة متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاى وغيرها من السلع الأخرى. 

 

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السكر والزيت والدقيق السلع التموينية السلع الغذائية المجمعات الاستهلاكية

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