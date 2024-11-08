الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت  أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق.

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 وتستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ  سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 150 جنيهًا و153 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 151 إلى 154 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

 وسعر كرتونة  البيض الأحمر عدد 30 بيضة في  بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 155 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 156 جنيهًا إلى 162 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 135 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.

txt

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

txt

أزمة البيض.. الأسعار تعاود الارتفاع بعد إعلان الحكومة وضع حلول مستدامة.. و«مواطنون ضد الغلاء» تطالب بتطبيق المعايير الأوروبية لحماية صحة المستهلك

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

مواد متعلقة

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

الحكومة تعلن عن حلول عاجلة ومستدامة لضبط أسعار البيض والدواجن

أبرزها أصحاب الحساسية من البيض، الفئات الممنوعة من تناول تطعيم الإنفلونزا

رئيس الوزراء يكشف الحل المستدام لأزمة ارتفاع أسعار البيض

كرتونة البيض بـ١٥٠ جنيها، قافلة غذائية بأسعار مخفضة تصل البحيرة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل

المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو بعد حديث جالانت عن الحدود المصرية

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

الجيزة تبدأ في إنشاء كوبري جديد فوق ترعة المريوطية (صور)

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق

سر تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر إلى الغد

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 حلول سحرية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في الولاية الأخيرة لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الجوارح خاضعة لإرادة الإنسان؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بفك الكرب وسداد الديون

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads