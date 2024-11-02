السبت 02 نوفمبر 2024
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اقتصاد

شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد، ورئيس مواطنين ضد الغلاء يرد

اسعار البيض، فيتو
اسعار البيض، فيتو

قال حمادة إبراهيم نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد عام منتجي الدواجن: إن أسعار البيض والدواجن تشهد انخفاض ملحوظ في نفس التوقيت من كل عام.


سعر بيض المائدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: سعر البيضة حاليا يتراوح ما بين 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.


وزن البيض المحلي والمستورد

ولفت إلى أن وزن كرتونة البيض المستورد من تركيا يصل الي كيلو و600 جرام بينما المصري يصل إلى 2 كيلو وبالتالي سعر المنتج المحلي أرخص.

 

سبب انخفاض البيض البلدي


وأشار إلى أن السبب وراء انخفاض أسعار البيض البلدي يرجع الى زيادة الانتاج من السلالات المحلية.

 

 

مفاجأة بشأن سعر ووزن البيض التركي المستورد

من جانبه قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك:"وزن كرتونة البيض المحلي يصل الي كيلو و450 جرام، بينما وزن كرتونة البيض التركي 2 كيلو و200 جرام ".


 

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ولفت: "سعر كرتونة البيض التركي في تركيا 80 جنيها مصري، ويصل لمصر أرخص من المنتج المحلي وهذا حرام ".

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