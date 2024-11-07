رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

أسعار البيض، قال أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، نشهد انخفاضا في الأسعار الفترة الحالية، في ظل تحسن الأحوال الجوية ودخول قطعان جديدة.

استيراد البيض التركي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، وزارة التموين هي المسئولة عن استيراد البيض التركي، وأرسلنا مندوبين في بعض المنافذ ولم نجد الشحنة التي تم استيرادها متاحة أو متوفرة.

سعر كرتونة البيض



ولفت: البيض سلعة متروكة للعرض والطلب، وفي السابق كانت تكلفة الكرتونة 145 جنيها بالمزرعة وتباع بـ70 جنيها ولم يسأل أحد عن السعر العادل وتعرض المنتجون لخسائر.

توقعات أسعار البيض

وأشار إلي أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين ومن الصعب فيها الاحتكار وهي متروكة للعرض والطلب، موضحًا أن القطاع بدأ في التعافي، وهذا سيكون له مردود إيجابي الفترة المقبلة ومن ثم انخفاض الأسعار ، ولكن حاليا التكلفة عالية لأن الانتاجية منخفضة.