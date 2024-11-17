تتعرض البشرة فى فصل الشتاء إلى الجفاف الشديد نتيجة برودة الطقس التي تؤثر على رطوبة البشرة.

وتحرص معظم الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة فى فصل الشتاء حيث الترطيب المستمر، ولكن الكريمات العادية وحدها لا تكفى، حيث يجب دعم البشرة بالوصفات الطبيعية التي تغذى البشرة.

قناع طبيعي لترطيب البشرة فى الشتاء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع العسل والأفوكادو لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء.

المكونات:-

1 ملعقة كبيرة من العسل

نصف حبة أفوكادو ناضجة

طريقة التحضير:-

اهرسي الأفوكادو جيدًا حتى تصبح ناعمة.

أضيفي العسل إلى الأفوكادو واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

نظفي بشرتك جيدًا بإستخدام غسول مناسب.

ضعي القناع على وجهك بلطف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

بعد مرور الوقت، اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

يمكن تكرار استخدام هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء في الشتاء للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.

استخدام هذا القناع الطبيعي بانتظام سيعزز من صحة بشرتك ويمنحها ترطيبًا عميقًا يحميها من جفاف الشتاء.

ترطيب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.