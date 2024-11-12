قناع الأرز، لجمال البشرة وتعزيز نضارتها

نضارة البشرة من الأمور التى تزيد من جمالها وجمال صاحبتها لذا تهتم الفتيات كثيرًا بالحفاظ على نضارة البشرة حفاظًا على جمالهن.

ونضارة جمال البشرة تحتاج عناية يومية جيدة بالبشرة أبرزها التغذية السليمة وشرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة بعمق.

قناع الأرز لنضارة البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الارز لجمال البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز المطحون (يمكن طحن الأرز في المنزل باستخدام مطحنة)

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد أو ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، امزجي مسحوق الأرز مع ماء الورد أو الماء الدافئ حتى تحصلي على خليط متماسك.

يمكنك إضافة العسل إلى الخليط إذا كنتِ ترغبين في تعزيز الترطيب والمغذيات للبشرة.

قومي بتوزيع الخليط على وجهك ورقبتك بشكل متساوٍ.

اتركي القناع على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

جففي بشرتك بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

استخدمي هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من اختبار القناع على جزء صغير من البشرة أولًا للتأكد من عدم وجود أي حساسية.

يمكن تخزين مسحوق الأرز في مكان بارد وجاف لاستخدامه في المستقبل.

بإستخدام قناع الأرز بانتظام، يمكن لبشرتك أن تصبح أكثر نضارة وإشراقًا، مع تقليل العيوب والشوائب، مما يمنحك بشرة صحية وجميلة.

نضارة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.