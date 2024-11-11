فيتامين سي من العناصر الغذائية المهمة للصحة الحسم واشتهر أيضا بفاعليته فى العناية بالبشرة، حيث يعمل على تفتيح البشرة وتعزيز نضارتها وحمايتها من التجاعيد.

وفيتامين سي يدخل فى العديد من منتجات العناية بالبشرة ولكن العديد من الفتيات تفضل استخدامه طبيعي على البشرة من خلال بعض الوصفات الطبيعية.

قناع فيتامين سي لتفتيح البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع فيتامين سي لتفتيح البشرة وحمايتها من التجاعيد.

المكونات:-

1 ملعقة صغيرة من مسحوق فيتامين سي

1 ملعقة صغيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد

بضع قطرات من جل الألوفيرا

طريقة التحضير:

امزجي مسحوق فيتامين سي مع العسل وماء الورد في وعاء صغير حتى تتشكل مزيجًا متجانسًا.

أضيفي بضع قطرات من جل الألوفيرا إذا كنتِ ترغبين في مزيد من الترطيب.

نظفي وجهك جيدًا ثم ضعي القناع على البشرة باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة نظيفة.

اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم ضعي مرطبك المفضل للحفاظ على الترطيب.

استخدمي القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

في حالة حساسية البشرة، اختبري القناع على منطقة صغيرة من الجلد أولًا لتجنب أي تفاعل غير مرغوب فيه.

يفضل استخدام القناع في المساء لتجنب التعرض لأشعة الشمس بعد تطبيقه مباشرة

قناع فيتامين سي هو أحد الحلول الفعالة والطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة، حماية الجلد من التجاعيد، وتحسين مرونته.

إذا كنتِ تبحثين عن بشرة أكثر إشراقًا وصحة، فإن دمج هذا القناع ضمن روتين العناية بالبشرة سيكون خيارا جيدا.

تفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.