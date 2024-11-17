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رياضة

بلجيكا تخسر من الكيان الصهيوني بهدف بدوري الأمم الأوروبية

بلجيكا
بلجيكا

دوري الأمم الأوروبية، خسر منتخب بلجيكا أمام الكيان الصهيوني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل ياردين شوعا هدف الفوز لصالح الكيان الصهيوني في الدقيقة 86 من اللقاء. 

تشكيل مباراة إسرائيل ضد بلجيكا

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

الدفاع: تيموتي كاستاني، زينو ديباست، ووت فايس، أمين الدخيل.

الوسط: أرني أنجيلس، أوريل مانجالا، فيرمارين.

الهجوم: لياندرو تروسارد، لوكيباكيو، لويس أوبيندا.

ترتيب منتخب بلجيكا والكيان الصهيوني 

 وبتلك يتوقف رصيد منتخب بلجيكا، عند النقطة 4 في  المركز الثالث من الفوز في مباراة واحدة والتعادل، في مباراة واحدة، والخسارة في أربع مباريات، فيما يحتل الكيان الصهيوني المركز الرابع، والأخير برصيد 4 نقاط هو الآخر، من الفوز في لقاء والتعادل في مباراة والخسارة في أربع لقاءات.

إنجلترا تفوز على إيرلندا 

 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الأيرلندي بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح هاري كين التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وبعد دقيقتين فقط أضاف انتوني جوردون الهدف الثاني، وفي الدقيقة 58 أحرز جالاجير ثالث أهداف منتخب الأسود الثلاثة.

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