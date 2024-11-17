دوري الأمم الأوروبية، شوط أول سلبي بين بلجيكا والكيان الصهيوني

دوري الأمم الأوروبية، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب بلجيكا والكيان الصهيوني سلبيا بدون أهداف في المباراة التي تجمع بينهم اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل مباراة إسرائيل ضد بلجيكا

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

الدفاع: تيموتي كاستاني، زينو ديباست، ووت فايس، أمين الدخيل.

الوسط: أرني أنجيلس، أوريل مانجالا، فيرمارين.

الهجوم: لياندرو تروسارد، لوكيباكيو، لويس أوبيندا.

ترتيب منتخب بلجيكا والكيان الصهيوني

و يحتل منتخب بلجيكا، المركز الثالث برصيد 4 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل، في مباراة واحدة، والخسارة في ثلاث مباريات، فيما يحتل الكيان الصهيوني المركز الرابع، والأخير برصيد نقطة واحدة، من التعادل في مباراة والخسارة، في، أربع لقاءات.

إنجلترا تفوز علي إيرلندا

فاز منتخب إنجلترا على نظيره الأيرلندي بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح هاري كين التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وبعد دقيقتين فقط أضاف انتوني جوردون الهدف الثاني، وفي الدقيقة 58 أحرز جالاجير ثالث أهداف منتخب الأسود الثلاثة.