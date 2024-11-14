إنجلترا يقسو على اليونان بثلاثية في عقر داره بدوري الأمم الأوروبية (صور)

فاز منتخب إنجلترا على نظيره اليونان بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما الخميس، على الملعب الأولمبي في أثينا، ضمن المجموعة الثانية في المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح أولي واتكينز التسجيل مبكرًا لصالح منتخب إنجلترا بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، وجاء الهدف الثاني عن طريق أوديسيس لاعب منتخب اليونان بالخطأ بمرماه بالدقيقة 77، وأضاف الهدف الثالث لمنتخب الأسود الثلاثة اللاعب جونس في الدقيقة 83.

تشكيل إنجلترا أمام اليونان

تشكيل اليونان أمام إنجلترا

قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي اليونان وأيرلندا

وفي ما يلي قائمة إنجلترا:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)- جوردان بيكفورد (إيفرتون)- أرون رامسديل (ساوثهامبتون).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)- ليفي كولويل (تشيلسي)- مارك جيهي (كريستال بالاس)- لويس هال (نيوكاسل)- تايلور هاروود بيليس (ساوثهامبتون)- إزري كونسا (أستون فيلا)- ريكو لويس (مانشستر سيتي)- كايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)- فيل فودين (مانشستر سيتي)- كونور جالاجار (أتلتيكو مدريد)- مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست)- أنجيل جوميز (ليل)- كوريتس جونز (ليفربول)- كول بالمر (تشيلسي)- ديكلان رايس (آرسنال).

خط الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل)- جاك جريليش (مانشستر سيتي)- هاري كين (بايرن ميونخ)- نوني مادويكي (تشيلسي)- بوكايو ساكا (آرسنال)- دومينيك سولانكي (توتنهام هوتسبير)- أولي واتكينز (أستون فيلا).