الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنجلترا تكتسح إيرلندا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية (صور)

إنجلترا
إنجلترا

دوري الأمم الأوروبية، فاز منتخب إنجلترا علي نظيره الأيرلندي بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح هاري كين التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وبعد دقيقتين فقط أضاف انتوني جوردون الهدف الثاني، وفي الدقيقة 58 أحرز جالاجير ثالث أهداف منتخب الأسود الثلاثة.

 

وفي الدقيقة 75 سجل جاردو بوين الهدف الرابع لصالح إنجلترا، ثم في الدقيقة 79 تمكن هاروود الهدف الخامس.

تشكيل منتخب إنجلترا أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية
 

تشكيل أيرلندا أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية  

وبتلك النتيجة تتصدر إنجلترا المجموعة بـ 15 نقطة، بينما تتواجد إيرلندا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.  

 


وتأتي اليونان في المركز الثاني وتملك 15 نقطة أيضًا، حيث تتخلف بفارق الأهداف عن إنجلترا، بينما تتذيل فنلندا المجموعة بلا نقاط.

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتعادل مع أيرلندا سلبيا بالشوط الأول (صور)

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

دوري الأمم الأوروبية إنجلترا منتخب إنجلترا اري كين إيرلندا

مواد متعلقة

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتعادل مع أيرلندا سلبيا بالشوط الأول (صور)

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

رئيس قطاع الاَثار عن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول

أول رد رسمي من السياحة والآثار علي فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر

نشوب حريق في منزل عضو مجلس إدارة الزمالك ونقله إلى المستشفى

رئيس اتحاد المستأجرين يكشف القيمة العادلة للإيجار القديم

الطيران ترد على الفيديو المفبرك المسيئ لمطار القاهرة (صور)

"آخر تحديث"، أسعار الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم الأحد 17/11/2024

الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب الأمطار والشبورة

ياسمين الخطيب: طلبت فسخ تعاقدي مع النهار، وحلقة الأزمة تم عرضها بموافقة الإدارة

منوعات

المزيد

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس مساء اليوم الأحد 17-11-2024

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. ما تريد معرفته عن لجنة شئون اللاجئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطر في المنام وعلاقته بحل المشاكل وانتهاء الضغوطات

الأحاديث الواردة في فضل سورة إبراهيم

ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد وأخذ ثمنه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية