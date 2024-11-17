إنجلترا تكتسح إيرلندا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية (صور)

دوري الأمم الأوروبية، فاز منتخب إنجلترا علي نظيره الأيرلندي بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح هاري كين التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وبعد دقيقتين فقط أضاف انتوني جوردون الهدف الثاني، وفي الدقيقة 58 أحرز جالاجير ثالث أهداف منتخب الأسود الثلاثة.

وفي الدقيقة 75 سجل جاردو بوين الهدف الرابع لصالح إنجلترا، ثم في الدقيقة 79 تمكن هاروود الهدف الخامس.

تشكيل منتخب إنجلترا أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية



تشكيل أيرلندا أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

وبتلك النتيجة تتصدر إنجلترا المجموعة بـ 15 نقطة، بينما تتواجد إيرلندا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وتأتي اليونان في المركز الثاني وتملك 15 نقطة أيضًا، حيث تتخلف بفارق الأهداف عن إنجلترا، بينما تتذيل فنلندا المجموعة بلا نقاط.