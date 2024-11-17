طرح تذاكر حفل أصالة في موسم الرياض

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تذاكر حفل المطربة أصالة ضمن حفلات موسم الرياض.

وطرحت الشركة تذاكر الحفل إلكترونيا، ويقام الحفل يوم 21 نوفمبر الجاري على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

وعلى جانب آخر تحيي المطربة أصالة حفلًا غنائيًّا في الكويت يوم 28 نوفمبر الجاري.

ويقام الحفل على مسرح الأرينا كويت، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وتطرح تذاكر الحفل غدا الأربعاء في السادسة مساءً.

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