الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 15 قرية لبنانية لمغادرتها

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنذارا لسكان 15 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

وفي وقت سابق من اليوم السبت أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، بأن قوات الاحتلال شنت غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر بالإخلاء.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

ونشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضى"دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

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