محافظ بني سويف يستقبل رئيس النيابة الإدارية لافتتاحات جديدة بشرق النيل

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في مكتبه اليوم، المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في مستهل زيارته للمحافظة التي تشمل افتتاح نيابة جديدة ضمن مجمع النيابات الإدارية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور بني سويف

وحضر اللقاء وفد من الهيئة، يضم المستشار سعد فريد، النائب الأول لرئيس الهيئة، والمستشار د. محمد أبو ضيف، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات.

ورحب المحافظ بزيارة رئيس الهيئة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية عامةً وهيئة النيابة الإدارية خاصةً، مؤكدًا أنها أحد صروح العدالة في مصر، وتسعى لتحقيق الصالح العام ومكافحة الفساد الإداري وتطبيق القانون في مختلف القطاعات، مما يعزز من هيبة الدولة.

من جانبه، هنأ رئيس الهيئة المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية، معربًا عن سعادته بلقائه، ومشيدًا بالجهود التنفيذية المبذولة في المحافظة لدعم جهود التنمية، وخاصة في ظل المشروعات القومية التي نُفذت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جعلت من بني سويف محافظة ذات آفاق واعدة للنمو والتطوير.