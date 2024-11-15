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رياضة

كرة القدم النسائية، طبيبة الأهلي تكشف تفاصيل إصابة ميا داردن بالتواء في الكاحل

الأهلي يعلن إصابة
الأهلي يعلن إصابة لاعبة الفريق بالتواء في الكاحل

قالت روض حسين، طبيبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ميا داردن تعرضت لإصابة بالتواء في كاحل القدم الأيسر أثناء مشاركتها في مباراة الفريق أمام الجونة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأوضحت طبيبة الأهلي  أن اللاعبة الأمريكية أجرت أشعة عقب المباراة أثبتت إصابتها بالتواء في كاحل القدم، ومن المقرر إجراء أشعة جديدة خلال يومين لتحديد درجة الإصابة قبل وضع البرنامج المناسب لها.

كانت اللاعبة تعرضت للإصابة في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد كرة مشتركة مع إحدى لاعبات الجونة داخل منطقة الجزاء، لتغادر المباراة علي أثر تلك الإصابة. 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب منافسه الجونة بنتيجة 11-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، بملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام الجونة

 
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.


خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.


خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.


خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

وتواجد على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وأمل ناصر وحبيبة عمر وندى خالد وشهد هشام وسارة كرد وأشرقت عادل وشارتي روبن ومريم خميس.

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