الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انفجارات قوية في قاعدة حقل كونيكو بدير الزور السورية

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

وقعت انفجارات قوية في قاعدة حقل "كونيكو" بدير الزور السورية.

وكانت وكالة الأنباء السورية، قد أفادت اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط ‎العاصمة دمشق ويجري التحقق من طبيعته.

العدوان الإسرائيلي على سوريا

وأمس أكدت مصادر سورية، سماع دوي انفجارين في العاصمة دمشق، استهدف الأول حي المزة الدمشقي، بينما استهدف الهجوم الآخر مبنى في منطقة قدسيا.

من ناحيتها، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد".

هجوم ثالث يستهدف حمص

 في وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لهدف "معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الهجوم الإسرائيلي على دمشق الهجوم الاسرائيلي العدوان الإسرائيلي على سوريا جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

الإعلام العبري يزعم: هجوم الاحتلال على سوريا جاء بعد وقت قصير من وصول مستشار إيراني كبير

غارات إسرائيلية تدمر جسورا وحواجز عسكرية بين سوريا ولبنان

روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم

الأكثر قراءة

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا

الهلال السعودي يعرض راتبًا ضخمًا للفوز بصفقة محمد صلاح

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الدواجن اليوم الجمعة

دليلك لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا

تسريب اسم مدرب ريال مدريد الجديد

قبل ساعات من النزال المرتقب، أهم 5 معلومات عن جيك بول منافس مايك تايسون

رئيس الوزراء يشهد غدا احتفالية عودة إنتاج "النصر للسيارات"

70 مشجعا يساندون منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا 2025

منوعات

المزيد

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

المزيد

خدمات

المزيد

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور)

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع بوتسوانا.. الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. إيطاليا ضد فرنسا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي؟ الإفتاء توضح

13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بالحصول على أموال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads