إذاعة جيش الاحتلال تزعم: الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد

أفادت مصادر سورية، بسماع دوي انفجارين في العاصمة دمشق، مساء اليوم الخميس، استهدف الأول حي المزة الدمشقي بينما استهدف الهجوم الآخر مبنى في منطقة قدسيا.

هجوم إسرائيلي على حي المزة

وأشارت المصادر السورية إلى أنباء أولية عن هجوم إسرائيلي على حي المزة على مشارف العاصمة السورية دمشق، بينما نقلت وكالة الأنباء السورية عن مراسلها أنه سمع دوي انفجار في دمشق "ويجري التحقق من طبيعته".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 4 قتلى بالهجوم الذي استهدف حي المزة.

وأشار المرصد إلى أن الهجوم في حي المزة استهدف شقة سكنية.

من ناحيتها، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد".

يشار إلى أن حي المزة عبارة عن منطقة تضمّ مقرات أمنية ومكاتب الأمم المتحدة طالتها عدّة غارات في الآونة الأخيرة نسبت إلى إسرائيل.

ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في قدسيا غربي دمشق

وسائل الإعلام السورية الرسمية تحدثت أيضا عن "ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في قدسيا غربي دمشق".

هجوم ثالث يستهدف حمص

في وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لهدف "معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص".